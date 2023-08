Vela, al via i Mondiali: in palio i posti per Parigi 2024

Mancano pochissimi giorni per l’inizio dei Mondiali in Vela in Olanda che decreteranno anche la selezioni che accederanno a Parigi 2024 nel prossimo giugno. . Si qualificheranno a Parigi 2024 (le gare di vela andranno in scena però a Marsiglia), infatti, ben 107 barche così suddivise: 11 per genere nell’iQFOiL; 8 per genere nel kite; 16 nell’ILCA 7 e 16 nell’ILCA 6; 10 nel 49er e 10 nel 49er FX; 8 nel 470 misto; 9 nel Nacra 17.

Ai Mondiali parteciperà anche la Nazionale Italiana con questi atleti: Elena Berta-Bruno Festo, Benedetta Di Salle-Alessio Bellico, Giacomo Ferrari-Bianca Caruso (470 misto); Uberto Crivelli Visconti-Giulio Calabrò, Simone Ferrarese-Leonardo Chistè, Jana Germani-Giorgia Bertuzzi, Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, Carlotta Omari-Sveva Carraro, Alexandra Stalder-Silvia Speri (49er e 49er FX); Lorenzo Boschetti, Mario Calbucci, Maggie Pescetto, Riccardo Pianosi, Sofia Tomasoni (kite); Chiara Benini Floriani, Carolina Albano, Giorgia Della Valle, Matilda Talluri, Silvia Zennaro (ILCA 6); Cesare Barabino, Lorenzo Brando Chiavarini, Dimitri Peroni, Alessio Spadoni (ILCA 7); Daniele Benedetti, Luca Di Tomassi, Marta Maggetti, Giorgia Speciale, Nicolò Renna (iQFOiL); Vittorio Bissaro-Maelle Frascari, Margherita Porro-Stefano Dezulian, Ruggero Tita-Caterina Banti (foto ANSA), Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei.