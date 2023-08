Inter, Ag. Lautaro: “E’ felice di essere qui, non contano solo i soldi”

“Una volta all’anno parliamo della situazione generale. La situazione attuale è che è il capitano, ed è molto felice qui, l’Inter ha un progetto sportivo molto buono”, esordisce così Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. “Attualmente siamo in un mercato diverso, dove ci sono grandi squadre che fanno grandi investimenti nei calciatori, e lui è nella top 3 dei migliori attaccanti del mondo e questo non è facile”.

“L’Inter è una squadra del cuore per me e per tutta la nostra gente, non contano solo i soldi, contano anche le situazioni, avere una squadra che possa giocarsela su tutti i fronti: Lautaro è uno molto competitivo, vuole aiutare l’Inter a vincere tutto, il campionato e le coppe”, ha proseguito.