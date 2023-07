Vela, test event Marsiglia 2023: Boschetti sfiora il podio, Tomasoni eliminata subito

Sesto giorno di regate al test event di vela a Marsiglia. Lorenzo Boschetti e Sofia Tomasoni sono andati a caccia di una medaglia con i kite. L’avventura dell’azzurra si è fermata subito dopo la prima prova rimanendo eliminata, mentre Boschetti passa dopo una semifinale combattuta alla fase finale a quattro. L’azzurro ha sfiorato il podio concludendo quarto nella finalissima. “Certamente arrivare primo tra quelli che non salgono sul podio lascia un po’ di amaro in bocca, almeno oggi, ma devo anche pensare a questa intensa settimana e a quello che ho fatto durante tutte le prove. Per questo sono soddisfatto, ho fatto un bel percorso e dopo la giornata di ieri mi posso ritenere molto soddisfatto. Si ritorna adesso ad allenarsi con il prossimo obiettivo che è alle porte, le parole di Boschetti.

Per quanto riguarda le altre gare di oggi da segnalare la chiusura della classe ILCA che domani segnerà le medaglie con due italiani nella top ten. Bene Chiara Benini Floriani che anche oggi controlla e piazza due buoni risultati che le permettono di entrare al terzo post. Nella classe Nacra 17 continuano le buone performance di Ugolini/Giubilei che mantengono il primo posto senza particolari affanni, regalandosi anche una splendida vittoria di prova nella terza regata. “Nella prima prova non ho fatto una bella partenza ma sono comunque riuscita a recuperare lato per lato, nella seconda invece sono riuscita ad ottenere un ottimo terzo posto che mi porta, in classifica generale, in terza posizione. Domani in Medal Race avrò 2 punti di ritardo dalla seconda e sei punti di vantaggio dalla quarta”, le parole di Benini Floriani.