Salernitana, Gyomber: “Stiamo lavorando sulla difesa a quattro, tifosi stimolano a fare meglio”

“Mister Sousa ha una mentalità vincente che forse è mancata negli anni precedenti, adesso possiamo competere contro chiunque proponendo un bel gioco”. Queste le parole di Norbert Gyomber, difensore della Salernitana, in conferenza stampa dal ritiro di Rivisondoli. “In questo ritiro stiamo lavorando anche sulla difesa a quattro perché nell’arco della stagione potrebbe servirci giocare con entrambi i moduli. Personalmente non è un problema perché sono abituato a giocarci in nazionale e l’ho già fatto in passato anche in altre squadre. Dobbiamo essere preparati a giocare in diversi modi per affrontare al meglio tutti gli avversari. Cerco di dare sempre il massimo facendo il mio lavoro al meglio. I tifosi mi danno tanto affetto e questo mi stimola a fare di più in campo. Sono molto contento di poter giocare altri due anni con questa maglia. La Salernitana mi ha dato tanto e io voglio dare sempre il massimo in campo”.