Vela, quarto giorno di regate al 2023 Test Event di Marsiglia: il vento fa da padrone

Il quarto gioco di regate al 2023 Test Event di Marsiglia ha visto un vento che si è preso la scena e che ha condizionato le regate di tutti gli atleti in gara. Non tutti sono riusciti, infatti, a prendere le misure con il vento che soffiava forte.

Infatti, la coppia Ugolini/Giubile è riuscita a sfoderare tre primi posti che gli hanno permesso di balzare in testa alla classifica. Buone indicazioni, comunque, da tutti gli italiani in gara che cercheranno nel Test Event di Marsiglia di prepararsi al meglio per Parigi 2024. Il centro della vela nelle prossime Olimpiadi sarà sempre proprio Marsiglia.