Lazio, ufficiale: Milinkovic-Savic è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal

Adesso è ufficiale. Sergej Milinkovic-Savic è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal, così come annunciato con un video sui social dallo stesso club dell’Arabia Saudita. Dopo otto stagioni alla Lazio, è terminata l’esperienza del talentuoso centrocampista serbo in Serie A, campionato che in questo modo perde uno dei migliori giocatori. Di seguito ecco il video dell’annuncio.

🎬 Souls that flourish on the “Gold” 💙🥇#AlHilal pic.twitter.com/IfqZmjvvGZ — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 12, 2023