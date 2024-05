Vela, Europei 2024 49er Fx: Germani e Bertuzzi seconde dopo due giornate

Rimangono in alta classifica Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che sono seconde dopo due giornate degli Europei 2024 di vela per le categorie 49er Fx. Nelle acque francesi di La Grande Motte quest’oggi è andata in scena un’unica regata, con il binomio italiano che l’ha chiusa in testa totalizzando 16 punti, di cui 11 netti. Secondo posto di giornata ma primo in classifica generale per le polacche Aleksandra Melzacka e Sandra Jankowiak, che guidano con 23 punti di cui 11 netti. In terza posizione provvisoria le finlandesi Ronja Gronblom e Veera Hokka con 24 punti (12 netti).

Per quanto riguarda gli altri equipaggi italiani, c’è il diciottesimo posto di Sofia Giunchiglia e Giulia Schio che oggi hanno brillato chiudendo con il quarto posto di giornata. Venticinquesime invece Maelle Frascari Bordier e Sveva Carraro.

Nella gara maschile invece per il momento è doppietta della Gran Bretagna, visto che James Grummett-Rhos Hawes sono primi con 17.0 (8.0 punti netti) e precedono James Peters-Fynn Sterritt, secondi sempre con il totale di 17.0 (10.0 punti netti). Fuori dalle prime venti posizioni provvisorie i due equipaggi italiani: Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabro sono ventiduesimi mentre Simone Ferrrarese e Leonardo Chistè sono venticinquesimi. Nella giornata di domani si prosegue con tre regate.