Fiorentina, Italiano: “Squadra fantastica, bravissimo Beltran sul rigore”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito il pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges nel ritorno della semifinale di Conference League che vale l’accesso alla finale di Atene: “Due finali consecutive in questa competizione è straordinario. Abbiamo giocato un secondo tempo strepitoso, in una bolgia incredibile, prendendo tre pali ma essendo lucidi sul rigore. La squadra è stata fantastica, sono davvero felice. Un risultato impensabile, quando sono arrivato qui avevo promesso ai tifosi di arrivare a giocarci le coppe europee. Da lì è stato fatto un percorso fantastico, sono felice perché non conoscevo questo palcoscenico e arrivarci così è bellissimo“.

Italiano ha fatto poi i complimenti con l’autore del gol: “Bravo Beltran che ha dimostrato grande personalità. Sul rigore ho avuto timore, pensavo che la sfortuna avuta quest’anno sui rigori ci perseguitasse anche stasera. Siamo partiti un po’ timidi e rispettosi dell’avversario, concedendo troppe imbucate. Subito il gol ci siamo sciolti, iniziando ad alzare le pressioni in attacco e avendo qualche bella occasione. Nell’intervallo ci siamo detti di continuare a spingere, cercando sempre di essere aggressivi nei confronti della loro difesa. La mentalità? Quella si costruisce tutti insieme, ma la personalità di ognuno dipende dalle prestazioni individuali. Questo l’ho sempre ripetuto alla squadra, riuscire a giocare con questo carattere in uno stadio del genere ci ha premiato“. Il tecnico viola ha poi concluso sulla finale: “L’Olympiakos nell’ultimo periodo sta facendo bene, una squadra di qualità che giocherebbe nella propria città. L’Aston Villa è invece tra le prime in Premier League, anche qui una formazione forte. Non pensiamo però troppo all’avversario, vogliamo goderci questo risultato“.