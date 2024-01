Vela, ecco le prime scelte per Parigi 2024: Benini Floriani nella LCA 6, 49er:FX con Germani e Bertuzzi

La federazione italiana della vela ha ufficializzato in via definitiva i nominativi di due equipaggi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il consiglio federale, riunitosi oggi, ha accolto le indicazioni del direttore tecnico Michele Marchesini, e le scelte saranno inviate al Coni per l’approvazione finale. Le due scelte per l’assegnazione delle carte olimpiche non nominali-posto nazione già conquistate negli scorsi mesi riguardano la classe LCA 6, in cui vedremo alla prova ai Giochi Chiara Benini Floriani, atleta di Riva del Garda tesserata per le Fiamme Gialle, con buoni risultati negli ultimi anni, e la classe 49er:FX, con la triestina Jana Germani e dalla gardesana Giorgia Bertuzzi, entrambe atlete della Marina Militare, a comporre l’equipaggio a due.

Soddisfatto il dt Michele Marchesini: “Inizia a comporsi il mosaico della Squadra Olimpica per Paris 2024, passi importanti, verso l’obiettivo e per la carriera di queste tre atlete. Con loro mi voglio congratulare per l’impegno, la continuità e la crescita con cui sono arrivate a guadagnarsi la Maglia Azzurra con i cinque cerchi ed entrare nell’élite dello Sport Mondiale”.

Si corona un sogno per Chiara Benini Floriani: “Partecipare alle Olimpiadi è il mio sogno da quando sono bambina e avere questa possibilità a 22 anni mi rende molto orgogliosa. Ad oggi però l’obiettivo di partecipare si è trasformato in quello di giocarmi le posizioni al vertice della classifica. Ci tengo a ringraziare in primis la mia famiglia, il mio fidanzato e i miei amici che mi sono stati vicini anche nei momenti in cui le cose non andavano nel verso giusto, la Federazione Italiana Vela e il mio tecnico che mi danno questa grande opportunità, le Fiamme Gialle che mi sostengono da più di due anni, gli allenatori, i preparatori e tutti i professionisti che hanno lavorato con me, aiutandomi a diventare l’atleta che sono oggi. Un ultimo ringraziamento va alla Fraglia Vela Riva e a tutti gli sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Dello stesso avviso Jana Germani: “Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato il mio sogno fin da quando ero bambina sull’Optimist. Pensare che dopo tanti anni il sogno diventa realtà è indescrivibile; sembravano così lontane invece eccoci!. Ora, come sempre, massima dedizione per far valere ogni singolo allenamento, sacrificio e impegno. Vorrei ringraziare i miei genitori per avermi permesso di arrivare fin qua, credendo in me. Grazie alla Federazione Italiana Vela, alla Marina Militare e a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo”. E le fa eco Giorgia Bertuzzi: “Sono stati quattro lunghi anni pieni di emozioni e di sconfitte, ma finalmente possiamo comunicare la nostra gioia per questo traguardo. Quando da piccola mi chiedevano quale fosse il mio sogno rispondevo: partecipare ai Giochi Olimpici! Ora sono cresciuta e il mio obbiettivo non è più quello di partecipare ma quello di tornare da Parigi con una medaglia. Mancano ancora poco meno di 200 giorni a Marsiglia e questi saranno gli allenamenti più duri dove bisognerà dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Devo un grande ringraziamento alla mia famiglia e in particolare a mio papà che fin da piccola mi ha insegnato che ogni mio limite rappresenta un punto di partenza per il raggiungimento della vittoria. Un grazie immenso alla Federazione in particolare a Michele Marchesini e alla Marina Militare che ci sta permettendo di realizzare i nostri sogni. Ultimo ma non per importanza è il grazie che va a Gianfranco Sibello che personalmente mi ha formato come atleta ma anche come persona: mi ha sempre spronata a dare ogni giorno e in ogni singolo allenamento sempre di più e questo ha portato i suoi frutti”.

Di seguito il riepilogo delle carte olimpiche della vela italiana

VELA – 10 carte olimpiche

Nacra 17 (2 carte olimpiche)

iQFOil femminile (1 carta olimpica)

iQFOiL maschile (1 carta olimpica)

Kite femminile (1 carta olimpica)

Kite maschie (1 carta olimpica)

ILCA 6 (1 carta olimpica) – CHIARA BENINI FLORIANI

ILCA 7 (1 carta olimpica)

49erFX femminile (2 carte olimpiche) JANA GERMANI, GIORGIA BERTUZZI