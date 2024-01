Hockey prato, preolimpico Ranchi 2024: l’Italia cede alla Nuova Zelanda e chiude al sesto posto

Con la sconfitta per mano della Nuova Zelanda, l’Italia femminile di hockey su prato ha concluso al sesto posto il torneo di qualificazione olimpica di Ranchi. Niente pass per Parigi 2024 per le azzurre, eliminate già al termine della fase a gironi anche a causa di un ko per 3-0 contro la compagine neozelandese. Purtroppo il copione non è cambiato e pure l’incontro per il 5°-6° posto è stato vinto dalle oceaniche, con il punteggio di 3-1. A sbloccare la gara è stata Tynan al 7′, mentre Merry ha raddoppiato tre minuti dopo. L’Italia è riuscita ad accorciare le distanze al 21′ con Pessina, alla terza partita di fila in gol, ma la marcatura di Cotter al 31′ ha messo un punto esclamativo sul match. Sesto posto dunque per l’Italia, mentre le carte olimpiche sono andate a Stati Uniti, Germania e una tra India e Giappone.