La vela azzurra brilla anche nella 56ª Semaine Olympique Française di Hyères, in Francia. Dopo i cinque podi senza vittorie collezionati al Trofeo Princesa Sofia, la nazionale italiana colleziona una medaglia in meno, ma vince due ori. Il primo è arrivato ieri grazie a Riccardo Pianosi nella categoria Formula Kite. Il secondo porta la firma quest’oggi di Chiara Benini Floriani, che ha conquistato l’oro nella classe ILCA 6, andando così ad impreziosire una giornata finale caratterizzata anche dall’argento di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nella classe Nacra 17 e dal bronzo di Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini nel 470 misto.

Il racconto di giornata

La copertina se l’è presa ovviamente Chiara Benini Floriani. Nell’ILCA 6 l’azzurra doveva gestire il vantaggio e lo ha fatto con personalità in una Medal Race in controllo. “Sono molto felice oggi, la regata è andata come speravo. È stata una settimana impegnativa, con condizioni molto dure sia fisicamente che strategicamente. Ora, questo risultato è un buon segnale in vista del campionato del mondo che si terrà a maggio in Cina”, le parole dell’azzurra, che ha chiuso al quarto posto, andando così a vincere con 34 punti netti, due in meno della belga Emma Plasschaert e cinque in meno della danese Anna Munch.

Nel Nacra 17 arriva la conferma per due terzi del podio in Spagna. Al primo posto arriva il nuovo trionfo per i veterani britannici John Gimson e Anna Burnet che con 49 punti precedono i due volte vice campioni mondiali Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (52), ai quali non basta la vittoria della Medal Race per acciuffare l’oro. In terza posizione stavolta ci sono Willemijn Offerman e Scipio Houtman (60). “Abbiamo chiuso la regata bene, vincendo la Medal Race – le parole dei due azzurri -. Purtroppo, un giorno sottotono in settimana ci ha messo in difficoltà per la vittoria della regata che stavamo dominando. Nonostante ciò, siamo comunque contenti della prestazione, perché sappiamo di essere molto veloci e competitivi. Dobbiamo sistemare gli ultimi dettagli che ci permetteranno, magari, di vincere. Siamo consapevoli di quanto sia importante mantenere la concentrazione e migliorare costantemente per affrontare le sfide future”.

L’altro bronzo porta la firma di Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini che nel 470 misto vincono l’ultima regata e difendono il podio, piazzandosi con 59 punti netti davanti ai tedeschi Theresa Loffler e Christopher Hoerr (73). Sono altri due tedeschi a vincere. Simon Diesch e Anna Markfort chiudono con 43 punti netti e vincono nonostante una medal race incolore al 6° posto. Argento per gli spagnoli Jordi Xammaer Hernandez e Marta Cardona Alcantara (56). “Ogni regata è una lezione, e questa ci ha permesso di capire ancora meglio il nostro potenziale. Sappiamo che siamo solo all’inizio, e tutti e tre siamo convinti che possiamo ottenere ancora di più nelle prossime competizioni”, ha spiegato Ferrari.