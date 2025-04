L’Italia continua a brillare negli Europei 2025 di judo. A Podgorica, in Montenegro, si aggiungono due medaglie a un palmares azzurro ormai entrato nella storia. Nel 2002, a Maribor, la compagine italiana aveva collezionato sette podi, mentre oggi la squadra tricolore a raggiunto quota otto. Nei +78 kg, Asya Tavano ottiene la medaglia di bronzo. L’azzurra supera la Pool D battendo la serba Milica Zabic e la turca Hilal Ozturk. Tavano incassa poi la sconfitta in semifinale contro l’israeliana Raz Hershko, ma risponde prontamente nella sfida per il terzo posto. Qui, incontra sul tatami l’olandese Marit Kamps, che supera agilmente per ottenere il podio.

DICKO Romane HERSHKO Raz TAVANO Asya STARTSEVA Elis KAMPS Marit FONTAINE Lea IVANOVA Mariia OZTURK Hilal

BRONZO PER PIRELLI

Medaglia anche per Gennaro Pirelli, che sale sul terzo gradino nella categoria -100 kg. L’azzurro ha la meglio sull’israeliano Iosif Simin e sul cipriota Georgios Kroussaniotakis nella Pool C. Pirelli cede a Ilia Sulamanidze dalla Georgia. L’italiano ha risposto nei ripescaggi, battendo l’olandese Michael Korrel e l’ucraino Anton Savytskiy. Le due vittorie valgono il podio per il classe 2000, che conferma la medaglia ottenuta lo scorso anno a Zagabria.