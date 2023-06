Vela, ’11th Hour Racing Team’ vince The Ocean Race 2023

L’imbarcazione statunitense ’11th Hour Racing Team’ vince l’edizione 2023 (classe Imoca) della The Ocean Race, il giro del mondo a vela per equipaggi che per la prima volta in 50 anni di storia ha avuto il “gran finale” nel Mediterraneo, a Genova. La Giuria Internazionale di World Sailing infatti ha riconosciuto al team 4 punti di riparazione. Poco dopo la partenza della tappa 7 a L’Aia, la barca della 11th Hour Racing Team era stata colpita da quella della GUYOT environnement – Team Europe, costringendo entrambe le imbarcazioni ad abbandonare la tappa con “danni significativi”. Nel team statunitense spicca anche la triestina Francesca Clapcich che diventa così la prima italiana nella storia a vincere The Ocean Race. “È un’emozione incredibile – ha detto Clapcich – ed essere la prima italiana che riesce a vincere un evento del genere che per la prima volta arriva in Italia è una cosa alla quale ancora non credo”. La barca arriverà a Genova nel pomeriggio, intorno alle 17.

Soddisfatto anche lo skipper Charlie Enright: “Essere la prima squadra statunitense a sollevare questo trofeo è un onore eccezionale, e condividere il messaggio e mostrare l’azione e l’innovazione per la salute degli oceani ha reso questa campagna davvero d’impatto e globale. Non è il modo in cui l’avrei pensata, ma la vittoria è comunque dolce”. La classifica generale vede 11th Hour Racing Team con 3 punti di vantaggio su Team Holcim-PRB al secondo posto, Team Malizia al terzo, Biotherm al quarto e GUYOT environnement – Team Europe al quinto.