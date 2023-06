Gravina: “Un augurio speciale a Federica Capelletti per la nomina di nuova guida della Serie A femminile. Servirà coesione”

Federica Cappelletti è stata eletta come Presidente della Lega di Serie A del calcio femminile. La donna, vedova di Paolo Rossi, da settimane aveva dichiarato la sua forte di volontà di acquisire la guida del massimo campionato del mondo femminile. E’ arrivata, dunque, poi l’elezione e la candidatura unica della Cappelletti ha fatto in modo che la giornalista e presidente della Fondazione che porta il nome di Pablito sia riuscita a coronare un suo obiettivo.

Per celebrare l’elezione della Cappelletti è arrivato anche il messaggio di Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Queste le parole di Gravina: “Un augurio di buon lavoro a Federica Cappelletti, ai neo consiglieri e un grandissimo in bocca al lupo alla nuova Divisione Professionistica. Ora è il momento della coesione: la nostra Federazione è sempre più impegnata nello sviluppo del movimento, a maggior ragione in questo anno che porterà alla costituzione della Lega autonoma“.

Gravina ancora: “Dobbiamo dare un riscontro immediato per quanto riguarda la sostenibilità del sistema e grazie al decreto legge, che ha reso esecutiva l’esigenza federale di permettere il reinvestimento degli utili del nostro bilancio, andremo a sostenere in particolare proprio il calcio professionistico femminile. Ci incontreremo in tempi rapidi per stilare un piano industriale fatto di cifre, dati e idee che, con il supporto delle migliori professionalità del mondo federale, possa favorire il pieno sviluppo del movimento nel suo complesso“.