Tita e Banti premiati dalla FIV come velisti dell’anno

Assegnati, al Palazzo Ducale di Genova, gli Oscar della Vela, manifestazione organizzata dalla Federazione e da Confindustria Nautica. Erano presenti – oltre al presidente nazionale della FIV Francesco Ettorre, al presidente di Confindustria Nautica Saveri Cecchi, al governatore Giovanni Toti e al sindaco Marco Bucci – Quanhai Li, Presidente di World Sailing, il vicepresidente della Federazione Vela di Singapore Tan Sain Kon Jevan, il Presidente di Eurosaf Josep Pla e Richard Brisius, Presidente di Ocean Race. I primi a salire sul palco sono stati i finalisti del premio Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica: l’armatore Roberto Lacorte per FlyingNikka, il general manager di Italia Yachts Sebastien Nolasco e Maria Budano, armatrice del Mylius 60 Fra Diavolo. Il riconoscimento è andato FlyingNikka, definita “la barca del futuro che è già realtà”.

Poi è stata la volta del premio Armatore/Timoniere dell’anno – Trofeo BPER Banca. Max Sirena, in rappresentanza di Patrizio Bertelli e Filippo Pacinotti, finalisti del premio: il riconoscimento è andato a Patrizio Bertelli per “una passione senza tempo, assoluta per le barche e per la vela in tutte le sue espressioni, dall’America’s Cup alle barche d’epoca”. Per il Velista dell’anno FIV sono saliti sul palco Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Marta Maggetti, Diego Negri e Sergio Lambertenghi, Ruggero Tita e Caterina Banti, con i premiati che sono stati Tita e Banti. Infine, nel corso dell’evento è stato ricordato Simone Bianchetti a 20 anni dalla scomparsa.