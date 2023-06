Calcio, Europei Under 19: i convocati azzurri. C’è Koleosho dell’Espanyol

di Mattia Zucchiatti 21

Il Ct dell’Italia Under 19 ha reso nota la lista dei convocati per l’Europeo di categoria dal 3 al 16 luglio, a Malta. I 20 giocatori convocati sono tutti classe 2004, con l’eccezione di Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Luca Lipani (Genoa) e Pio Esposito(Inter), tutti e tre nati nel 2005. Quattro i reduci del Mondiale Under 20: gli stessi Lipani ed Esposito, insieme ai romanisti Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti. Curiosità per vedere all’opera Luca Koleosho, cittadino statunitense e italiano, di proprietà dell’Espanyol. Presente anche Cher Ndour, scuola Atalanta, ora al Psg. Gli azzurrini sono stati sorteggiati nel gruppo A insieme ai padroni di casa di Malta (si gioca lunedì 3 luglio alle 21), Portogallo (giovedì 6 luglio alle 18) e Polonia (domenica 9 luglio alle 18). Dopo l’esperienza negativa dell’Under 21, ci prova l’altra squadra azzurra a mettersi in mostra in un torneo prestigioso a livello continentale. Le partite saranno trasmesse su Rai Sport.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Bollini – è quello di portare i ragazzi ad avere il senso del gruppo, cosa che quest’anno ci ha contraddistinto, un gruppo che piano, piano è diventato squadra. Questi ragazzi hanno dovuto saltare esperienze europee a causa del covid ma sono molto contento di come hanno affrontato il loro percorso, sia per l’impegno che per il comportamento profusi”. E ancora: “Ora la mia esperienza di allenatore mi dice, il tutto confermato dagli strumenti tecnologici, che i ragazzi hanno tre livelli di preparazione diversi e nostro primo compito sarà quello di uniformare il più possibile le loro condizioni fisiche. Altro nostro obiettivo è quello di dare loro le nostre certezze che sono il gioco, il senso del gruppo e della maglia, per poter affrontare al meglio le prossime prove. Il girone in cui siamo inseriti è formato da squadre come Malta che si allena come un club, almeno tre, quattro volte a settimana; il Portogallo è in raduno dal 12 giugno e la Polonia ha fatto un ritiro altrettanto lungo. Comunque noi andremo a questo appuntamento con le nostre certezze, la nostra forte motivazione e con la grande soddisfazione di aver raggiunto questa meta”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (PSG), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus),Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).