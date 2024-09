Louis Vuitton Cup 2024: Luna Rossa squalificata contro Alinghi, sarà spareggio con Ineos per il primo posto

Clamoroso a Barcellona nell’ultima giornata della Louis Vuitton Cup 2024. Luna Rossa per un problema elettrico o idraulico al foil di destra è stata squalificata per la regata contro gli svizzeri di Alinghi, originariamente in programma domenica e rinviata a oggi per via delle condizioni meteo avverse. La barca italiana, che era costretta a vincere per conquistare il primo posto del round robin dopo il successo di Ineos Britannia su Orient Express, subisce dunque questo ko senza nemmeno regatare e dovrà risolvere a breve il problema per poter poi sfidare, sempre oggi, nello spareggio per il primo posto proprio i britannici. Una beffa atroce per Luna Rossa, che era a un passo dalla vittoria del girone, che consente di scegliere la propria rivale per la semifinale: un primo posto tutto da conquistare in un tesissimo spareggio.

Ad aprire la giornata, dopo qualche minuto di ritardo dovuto alle condizioni “ballerine” del vento, è stata la regata tra Ineos Britannia e Orient Express, con Luna Rossa spettatrice interessata. Come da previsioni, la vittoria è andata alla barca inglese, che ha a quel punto costretto l’imbarcazione azzurra a vincere la propria regata. Con un vantaggio però niente male: i francesi sono stati eliminati con il ko e dunque per la barca svizzera non c’era più nulla in palio. Tornando alla prima regata di giornata, vantaggio ampio per Ineos Britannia fin dal primo lato di bolina, poi il vento cala vistosamente ed entrambe le barche rischiano più volte di finire muso in acqua o di arrestarsi improvvisamente, alla fine comunque con tranquillità gli inglesi vincono con oltre un minuto di margine, tagliando il traguardo virtuale in 23 minuti esatti.

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARITA’