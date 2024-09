Luna Rossa e Ineos Britannia a pari punti, cosa succede e chi arriva prima? Il regolamento

Luna Rossa è stata squalificata contro Alinghi a causa di un problema al foil destro che non ha consentito alla barca italiana di raggiungere il campo di regata. Questo vuol dire che sarà spareggio per la vittoria del round robin di Louis Vuitton Cup 2024 contro Ineos Britannia, che precedentemente aveva battuto agevolmente Orient Express. Ma cosa dice il regolamento in caso di parità? E’ presto detto: essendo due le regate disputate in questo girone, se una delle due imbarcazioni ha vinto entrambi gli scontri diretti, si classificherà davanti. In questo caso, però, la prima vittoria è andata a Luna Rossa e la seconda, la più recente, a Ineos Britannia. Dunque, essendo a pari punti, è previsto uno spareggio per il primo posto, ed è in programma sempre oggi come ultimo appuntamento di giornata.

Va ricordato il motivo per cui è così importante piazzarsi al primo posto: chi vince il round robin, infatti, ha facoltà di scegliere la propria rivale in semifinale, un vantaggio non da poco.