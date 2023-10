Barcolana 2023 senza vento: Arca di Benussi trionfa

Pesantemente condizionata dall’assenza di vento, la Barcolana 2023 è stata vinta da Arca di Furio Benussi con la giovanissima figlia Marta al timone. La partenza è sofferta e difficile, con le imbarcazioni che sono sostanzialmente ferme al colpo di cannone. Per la brezza di mare bisogna aspettare circa le 11:20, quando un vento orientato a nordovest, tra i 2 e i 4 nodi, rimescola leggermente le carte, ma la situazione non cambia. L’organizzazione ha deciso così di accorciare la gara, chiudendo la gara alla prima delle tre boe. Arca va a prendersi così l’edizione n. 55 della Coppa d’autunno in 1h 49m 55s. Nel duello per il secondo posto tra Prosecco e Way Of Life, è la prima a spuntarla.