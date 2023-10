Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: Immobile out

Niente Lazio-Atalanta per Ciro Immobile che non è tra i convocati per la sfida di campionato di oggi all’Olimpico di Roma (ore 15). L’attaccante e capitano biancoceleste è ancora alle prese con un affaticamento muscolare che ieri, durante la rifinitura, gli aveva tolto ogni chance di partecipare alla gara con gli orobici, anche partendo dalla panchina.

Questa la lista ufficializzata dal tecnico Maurizo Sarri.

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino.

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Isaksen, Pedro, Zaccagni.