Barcolana 2023, 1.408 gli iscritti per la regata di domenica

Sono già 1.408 gli iscritti alla Barcolana, la regata più grande del mondo, in programma domenica 8 ottobre a Trieste. Intanto, mentre continuano gli eventi, sia a terra che in mare, è attesa per domani mattina la nave scuola Palinuro, che approderà a Trieste proprio in occasione della Barcolana. La Goletta della Marina Militare resterà ormeggiata in città fino a domenica 8 ottobre, ospitando eventi e organizzando visite guidate a bordo. Da mercoledì scatterà anche una tre giorni di incontri e approfondimenti legati al tema del mare e della sostenibilità: il Barcolana Sea Summit, cui interverranno esponenti del mondo della politica e dell’economia nazionale, legati in qualche modo al mare.