F1 GP Qatar 2023, Verstappen: “Obiettivo vincere il Mondiale già nella sprint del sabato”

“Il Campionato Piloti può essere vinto anche durante la gara Sprint di sabato, quindi questo è il nostro obiettivo principale. Speriamo che sia un fine settimana da ricordare!”. Lo ha detto Max Verstappen a pochi giorni dal Gp del Qatar di F1 in cui può vincere il Mondiale piloti, il terzo di fila, già nella sprint del sabato: “È bello andare in Qatar con il Campionato Costruttori assicurato. La pista è davvero divertente da guidare – ha detto Verstappen . anche se sarà un fine settimana difficile per tutti noi perché fa molto caldo lì. Le temperature renderanno tutto sicuramente interessante. Questo fine settimana c’è è anche una gara Sprint, quindi dobbiamo essere sicuri di imparare il più possibile dalla sessione di prove libere di venerdì”.