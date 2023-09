America’s Cup 2024, Luna Rossa pronta per la prima regata preliminare di Vilanova: c’è Ruggero Tita

di Mattia Zucchiatti 29

Su il sipario sulla 37^ America’s Cup, anche se bisognerà aspettare ancora un anno prima di entrare nel vivo della competizione vera e propria. Per ora è tempo di regate preliminari, la prima a Vilanova i la Geltrú dal 14 al 17 settembre, non lontano da Barcellona, che ospita la competizione. Tutti a caccia dell’Emirates Team New Zealand, che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron. E la concorrenza si preannuncia agguerrita. Luna Rossa dal canto suo è pronta. Il team italiano per l’evento preliminare spagnolo ha convocato Jimmy Spithill (timoniere), Francesco Bruni (timoniere), Marco Gradoni (timoniere), il campione olimpico e mondiale nella Nacra 17 Ruggero Tita (timoniere), Umberto Molineris (trimmer), Andrea Tesei (trimmer) e Vittorio Bissaro (trimmer). L’equipaggio (quattro persone, la metà di quelle che saranno in gara tra un anno) sarà reso noto su base giornaliera.

“Con le regate di Vilanova si scaldano i motori e non vediamo l’ora di cominciare”, aveva detto pochi giorni fa Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli. In Spagna occhi puntati sugli AC40, monoscafi One Design (uguali per tutti i team), dotati di foil e capaci raggiungere e superare i 40 nodi di velocità (circa 80 km/h). Un modo per valutare l’affiatamento dell’equipaggio, ma non l’avanzamento tecnologico che ogni team sviluppa per l’imbarcazione definitiva, l’AC75. Le regate saranno trasmesse in Italia in diretta il 15, il 16 e il 17 di settembre sul canale 20 di Mediaset e sui canali dedicati di Sky (Sky Sport 258 & Sky Sport Max).

Jeddah e Barcellona (stavolta con gli AC75) ospiteranno le altre regate preliminari. Poi sarà tempo di pensare alle Challenger Series. Le concorrenti si affronteranno in un doppio round robin. Le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali al meglio delle tredici regate, prima della finale degli sfidanti, la cui vincitrice se la vedrà infine nel match race (in programma a ottobre 2024) con i campioni in carica. Prima però si pensa alla prima regata preliminare. Dopo la Practice Race del 14 settembre, il 15 e il 16 sono previste regate di flotta (fino a 3 al giorno), mentre la domenica conclusiva si procederà con due regate di flotta e una finale a match race tra i due top team.