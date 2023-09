Marco Verratti è pronto a iniziare la nuova avventura con l’Al-Arabi, in Qatar. “Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare questa stagione. Speriamo di far bene, non vedo l’ora di scoprire tutto: lo stadio, i tifosi, la società, i compagni, l’allenatore”. Verratti in giornata svolgerà le visite mediche prima di aggregarsi al gruppo.