Zilliacus insiste: “Voglio comprare l’Inter, offro un miliardo di euro”

L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus non molla la presa sull’Inter. Il magnate ha parlato così all’emittente locale Helsingin Sanomat: “Voglio acquistare l’Inter con il fondo XXI Century Football Capital. Ho contattato Al Thani lunedì per iniziare i colloqui per unire le nostre finanze. Ci incontreremo con Zhang e Suning a porte chiuse e riveleremo l’esito a trattativa ultimata. So che Zhang vuole vendere, sono pronto a offrire un miliardo di euro.