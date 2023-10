F1 GP Stati Uniti 2023, Perez: “Ultime due gare molto difficili, dobbiamo capire perché”

“Ho avuto alcuni giorni con gli ingegneri per analizzare quanto accaduto in Qatar. Le ultime due gare dal punto di vista del bilanciamento sono state molto difficili”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota Red Bull, in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gp degli Stati Uniti ad Austin: “Comprendere come siamo arrivati a questo punto risulta importante per noi. Le scelte prese non erano quelle giuste sia a Suzuka che in Qatar, ora abbiamo maggiore consapevolezza”.