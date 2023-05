Zhang-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Zhizhen Zhang affronterà Aslan Karatsev ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. A contendersi un posto in semifinale saranno due giocatori che si sono fatti largo tra lo stupore generale ma sono approdati a questo punto del torneo con grande merito. Zhang ha sconfitto ben tre teste di serie, tutte in tre set e vincendo tie-break, ovvero Shapovalov, Norrie e Fritz. Karatsev invece è partito addirittura dalle qualificazioni e tra le sue vittime si annoverano De Minaur e Medvedev. L’unico precedente è stato vinto dal cinese lo scorso anno ad Astana, tuttavia secondo i bookmakers sarà il russo a scendere in campo con i favori del pronostico.

Zhang e Karatsev scenderanno in campo oggi, mercoledì 3 maggio, non prima delle ore 13. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.