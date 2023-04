Youth League 2022/2023 AZ Alkmaar-Hajduk Spalato: cosa succede col pareggio? Il regolamento

AZ Alkmaar contro Hajduk Spalato. Fischio d’inizio alle 18:00 di oggi, lunedì 24 aprile, per la finale di Youth League 2022/2023. A Ginevra è tutto pronto per assistere a questa partita che vale la vittoria del trofeo europeo per le squadre Primavera. Si gioca allo Stade de Geneve per questa final four, un campo neutro, che impone anche un regolamento particolare in caso di pareggio al 90′: niente supplementari. Lo recita il regolamento della Youth League all’articolo 19: “Per gli spareggi, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale, che si giocano tutte in singole partite ad eliminazione diretta, se le due squadre si trovano in situazione di parità, non sono previsti tempi supplementari alla fine del tempo regolamentare di gioco. I calci di rigore determinano la squadra vincente”.