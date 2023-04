AZ Alkmaar-Hajduk Spalato oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Youth League

AZ Alkmaar-Milan sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della finale della Youth League 2022/2023. A Ginevra è tutto pronto per assistere a questa partita che vale la vittoria del trofeo europeo per le squadre Primavera. Chi trionferà? Fischio d’inizio alle ore 18 di lunedì 24 aprile, diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, diretta testuale su Sportface.

