Tabellone qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023: al via sette italiani

Il tabellone delle qualificazioni al torneo Masters 1000 di Madrid 2023. Ben sette tennisti azzurri cercano il pass per il main draw del torneo spagnolo. Ben quattro sono teste di serie, vale a dire Cecchinato, Zeppieri, Passaro e Arnaldi, mentre gli altri tre non lo sono, ovvero Nardi, Brancaccio e Vavassori. Di seguito allora ecco il tabellone di promozione al main draw, previsto un primo turno e il turno successivo che sarà quello decisivo per la qualificazione.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASTERS 1000 MADRID

(1) Struff vs Nardi

Brancaccio vs (22) Karatsev

(2) Cecchinato vs Skatov

Kovalik vs (19) Zeppieri

(3) Van Assche vs Meligeni Alves

Vavassori vs (24) Virtanen

(5) Muller vs Uchida

(WC) Paire vs (20) Passaro

(8) Arnaldi vs Misolic

(WC) Bennani vs (17) Fils

QUI IL TABELLONE COMPLETO