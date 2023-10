Wta Zhengzhou 2023, Paolini vuole la semifinale ma attenzione alla sorpresa Siegemund

Pur lottando fino alla fine per riuscire a compiere una rimonta che avrebbe davvero avuto dell’incredibile, non ce l’ha fatta Lucia Bronzetti a superare Ons Jabeur negli ottavi di finale del Zhengzhou Open (6-3 7-6(5) il risultato in favore della tunisina). Ecco, dunque, che tutte le speranze azzurre nel WTA 500 di Zhengzhou che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center saranno concentrate su Jasmine Paolini. Dopo aver eliminato al secondo turno la numero 10 del mondo Caroline Garcia, annullando ben quattro match point e firmando così la terza vittoria in carriera contro una top 10, la toscana sarà chiamata alla sfida con Laura Siegemund per provare a centrare l’accesso alle semifinali della rassegna cinese.

L’obiettivo è quello di conquistare la seconda semifinale della stagione a livello di circuito maggiore, dopo quella disputata e vinta a luglio in occasione del Palermo Ladies Open. Si tratterà invece del terzo quarto di finale WTA a cui Paolini prenderà parte nel 2023. L’unica vittoria è arrivata proprio in Sicilia, mentre a Cincinnati e Lione l’azzurra è stata rispettivamente sconfitta da Coco Gauff e Caroline Garcia.

L’avventura della numero 1 d’Italia nella settima edizione dello Zhengzhou Open si è aperta con il successo ottenuto ai danni della giapponese Moyuka Uchijima per 6-2 6-3 che aveva permesso alla ventisettenne di Castelnuovo di Garfagnana di tornare a sorridere dopo la sconfitta subita per mano di Aryna Sabalenka al terzo turno del China Open.

Ben più complesso il percorso che Siegemund ha dovuto affrontare per approdare ai quarti di finale. La trentacinquenne tedesca, attuale numero 113 del ranking WTA, è entrata in tabellone superando i due turni di qualificazione con i successi su Meiling Wang (6-1 6-1) e Diana Shnaider (ritiratasi a metà del secondo set sul risultato di 6-2 3-0). Al primo turno del main draw Siegemund si è invece imposta su Lin Zhu per 6-2 6-3, prima di fare una vera e propria impresa per battere agli ottavi di finale la numero 11 del seeding Liudmila Samsonova nella rimonta che si è conclusa con il punteggio di 3-6 6-2 6-1. Una vittoria che ha permesso alla tedesca di raggiungere i quarti di finale per la seconda volta in un torneo WTA nel 2023, dopo il grande exploit di Varsavia che l’ha vista arrendersi solamente nella finale con Iga Swiatek.

Si tratterà del terzo incrocio tra Paolini e Siegemund, che tra il 2018 e il 2019 si sfidarono in ben due occasioni, ma sempre sulla terra rossa. 1-1 il bilancio degli scontri diretti, con la tedesca che vinse al primo turno del WTA 125 di Bucarest del 2018 per 6-4 6-0 e con la vittoria firmata dall’azzurra al primo turno del Palermo Ladies Open 2019 per 6-1 6-4. La sfida aprirà il programma del venerdì a Zhengzhou sul Campo Centrale a partire dalle ore 9:00 italiane.