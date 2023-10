Wta Hong Kong 2023, Trevisan per sfatare il tabù: tra lei e la prima semifinale dell’anno c’è Mertens

Una partita ricca di emozioni e di ribaltamenti di fronte. Con la voglia di vincere e la capacità di soffrire. Alla fine, ce l’ha fatta Martina Trevisan a staccare il pass per i quarti di finale del Prudential Hong Kong Tennis Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Victoria Park Tennis Stadium di Hong Kong, battendo, al termine di una battaglia durata 2 ore e 48 minuti, Magdalena Frech con lo score di 6-3 6-7(4) 6-3. La polacca era stata quasi perfetta dopo aver perso il primo set, reagendo al momento giusto quando si trovava in svantaggio di un break nel secondo parziale. Nella frazione decisiva è stata però l’esperienza di Trevisan a fare la differenza, con una palla del doppio break annullata che ha nuovamente cambiato l’inerzia della partita e permesso alla sesta forza del seeding di firmare la vittoria. Un’altra prova di forza dopo il successo all’esordio su Cristina Bucsa.

A dividere l’azzurra dalla sua prima semifinale dell’anno ci sarà ora l’ostacolo Elise Mertens, testa di serie numero 3 del tabellone. L’obiettivo è quello di riuscire a sfatare, alla quinta occasione, il tabù. Non solo i quarti di finale giocati sulla terra di Rabat e Amburgo; per la terza volta nel 2023, dopo i WTA 1000 di Miami e Guadalajara, dove ha perso rispettivamente contro Elena Rybakina e Caroline Dolehide, Trevisan ha prenotato proprio ad Hong Kong un posto tra le migliori otto giocatrici di un torneo disputato sul cemento. Un traguardo che certifica i grandi miglioramenti fatti dalla toscana anche su una superficie non così congeniale al suo gioco.

Due vittorie in due set hanno invece condotto Mertens ai quarti di finale. Prima il successo sulla qualificata Daria Saville all’esordio per 6-1 6-4 e poi quello su Sofya Lansere per 6-3 7-6(5), contro la quale la belga ha rischiato però di vedersi allungare la partita al terzo parziale. Per la ventisettenne di Leuven si tratta appena del secondo quarto di finale raggiunto in stagione dopo quello disputato a Monterrey che la portò poi a giocare anche la semifinale. Un solo precedente tra Trevisan e Mertens, con la belga capace di imporsi nettamente per 6-0 6-2 al primo turno del WTA 500 di Abu Dhabi di quest’anno.