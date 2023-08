Wta Washington 2023, Coco Gauff domina Maria Sakkari: quarto titolo in carriera

Coco Gauff trionfa a Washington. La tennista statunitense sconfigge nettamente la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-2 6-3 e trova il quarto sigillo della sua giovane carriera riuscendo anche a consolidare la settima posizione nel ranking Wta. Partenza perfetta da parte di Gauff che vince dodici dei primi sedici punti e si invola sul 4-0. Sakkari piano piano entra nel match e riesce ad accorciare sul 4-2, è solamente un fuoco di paglia visto che la padrona di casa chiude la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-2. Il caldo fa da padrone, la partita viene interrotta per un paio di volte per malori negli spettatori. Sakkari comincia meglio il secondo set, ma il servizio non è un fattore e Gauff è molto più solida e incisiva da fondo campo: la statunitense azzanna anche il secondo parziale e lo chiude 6-3.