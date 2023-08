Lecce sconfitto ai rigori dal Cadice dopo l’1-1

Il Lecce ha perso 3-1 ai rigori contro il Cadice. In terra spagnola va in scena il trofeo Ramon de Carranza, conteso tra la squadra di casa e i salentini. La partita vede il Lecce avere la meglio per la maggior parte del tempo, tanto da trovare il gol dell’1-0 all’11’ grazie ad Almqvist. Il Cadice però non si arrende al minuto 40 Alejo manda la palla in porta per l’1-1. Il secondo tempo non regala molte emozioni e soprattutto nessun gol, elemento che prolunga l’incontro per lo svolgimento dei calci di rigore. Il Cadice ha la meglio in questa fase, con il Lecce che sbaglia tre dei quattro tiri dal dischetto. Va dunque ai padroni di casa la coppa del trofeo Ramon de Carranza.

Le prime battute della partita vedono il Lecce dominare il gioco, collezionando il gol del vantaggio dopo appena undici minuti, grazie alla rete del neo acquistato Almqvist. Dopo i primi trentacinque minuti diretti dalla squadra italiana, il Cadice sembra trovare il proprio ritmo all’interno della partita e mette in difficoltà il Lecce. La squadra di casa cerca la rete del pareggio e la trova al minuto 40, grazie ad Alej0, facendo esplodere lo stadio, colmo di tifosi spagnoli. Le formazioni tornano negli spogliatoi sull’1-1.

Durante il secondo tempo, il Cadice parte dettando un ritmo serrato, subito alla ricerca del gol del 2-1, che però non viene trovato. Il Lecce rimane in partita e dopo una prima metà in difesa, riprende le redini della gara e sale in attacco. Sono diverse le opportunità per i salentini, che però hanno difficoltà a trovare la rete. Le squadre hanno bisogno di sbloccare il risultato per evitare i rigori, che però sembrano sempre più inevitabili, con gli allenatori che iniziano a far entrare in campo i rigoristi. E infatti, dopo 90 minuti e quattro di recupero il punteggio è ancora fermo sull’1-1, il che significa solo una cosa: è tempo di rigori. Entrambe le squadre sbagliano il primo tiro dal dischetto, ma poi il Cadice ha la meglio e si porta sul 3-1, con il Lecce che sbaglia tre rigori su quattro. E’ dunque la squadra di casa a sollevare il pesante trofeo Ramon de Carranza.