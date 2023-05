Wta Strasburgo 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 24 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 24 maggio del torneo Wta di Strasburgo 2023. Prosegue il torneo francese con in programma gli ultimi quattro match di secondo turno, che andranno a delineare il quadro dei quarti di finale. In campo la testa di serie numero uno, Magda Linette, ma anche Elina Svitolina. Ecco l’ordine di gioco completo della giornata.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Dalle 11.00 – Tomova vs (7) Davis

A seguire – (1) Linette vs Pavlyuchenkova

A seguire – Svitolina vs Routliffe

Non prima delle 17.30 – (6) Gracheva vs Janicijevic