Fiorentina-Inter, rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano (VIDEO)

di Antonio Sepe 20

Rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Inter, match valido per la finale di Coppa Italia. I viola vanno a caccia del prestigioso titolo nazionale, ma partiranno sfavoriti contro i forti nerazzurri, guidati da uno specialista delle finali come Simone Inzaghi. In conferenza, Italiano ha parlato del match ma anche di tutto il percorso che ha portato la squadra fin qui e ovviamente dei singoli giocatori. Rivedi la sua conferenza stampa.