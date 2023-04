Wta Stoccarda 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 19 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 19 aprile del torneo Wta di Stoccarda 2023. Tante le big che esordiscono sul Centre Court del torneo tedesco: in apertura troviamo Maria Sakkari e Karolina Pliskova, poi toccherà alla finalista dello scorso Roland Garros, la statunitense Coco Gauff. Terzo match di giornata per una delle migliori giocatrici di questo inizio di stagione, ovvero Elena Rybakina. In sessione serale scenderanno in campo prima Aryna Sabalenka e poi Ons Jabeur.

CENTRE COURT

Ore 12:00 – Pliskova vs (8) Sakkari

a seguire – (5) Gauff vs Kudermetova

a seguire – Niemeier vs (6) Rybakina

Ore 18:30 – (2) Sabalenka vs Krejcikova o Samsonova

a seguire – (3) Jabeur vs Ostapenko o Raducanu