Incidente Immobile, Roma Mobilità: “Il semaforo è perfettamente funzionante”

Il semaforo all’incrocio con Ponte Matteotti è “perfettamente funzionante”. Lo fa sapere Roma Servizi per la Mobilità che in una nota “smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento”. Oggi, in un’intervista al Messaggero, un tassista aveva denunciato delle “anomalie” del segnale luminoso, ipotizzando che un guasto potesse essere la causa dell’incidente che domenica mattina ha coinvolto il suv di Ciro Immobile e un tram. “Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale”, prosegue la nota. L’incidente ha provocato, complessivamente, 12 feriti, per fortuna nessuno in modo grave.