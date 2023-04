Wta Stoccarda 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 20 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 20 aprile del torneo Wta di Stoccarda 2023. Torna in campo dopo l’infortunio patito negli Stati Uniti la numero uno del mondo Iga Swiatek, che come terzo match a partire dalle 12:00 affronterà la cinese Zheng nel suo incontro di ottavi di finale. Come al solito, un programma di alto livello nel torneo tedesco, con in campo anche Gauff, Garcia e Badosa. Ad aprire la giornata saranno invece Donna Vekic e Karolina Pliskova.

CENTRE COURT

Ore 12:00 – Vekic vs Pliskova

a seguire – (5) Gauff vs Potapova

a seguire – (1) Swiatek vs Zheng

a seguire – Maria vs (4) Garcia

a seguire – Haddad Maia vs Niemeier o (6) Rybakina

COURT 1

Ore 12:00 – Doppio

a seguire – Badosa vs Bucsa