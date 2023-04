Cristiano Ronaldo nella bufera: tifosi gridano cori per Messi, lui risponde con gesto volgare (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

Fa il giro del web il video che mostra la reazione volgare di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta del suo Al Nassr nella sfida contro l’Al Hilal. Dopo essere stato ammonito per un fallo da wrestler nei confronti di un avversario, meritevole di rosso ma per il quale ha rimediato soltanto un cartellino giallo, CR7 a fine partita ha risposto ai cori pro Messi di provocazione dei tifosi di casa toccandosi le parti basse in modo esplicitamente diretto e guardando gli spalti. In alto ecco il video.