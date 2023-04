Wta Stoccarda 2023, Jabeur si ritira contro Swiatek: cosa succede con le scommesse

Ons Jabeur è stata costretta al ritiro contro Iga Swiatek per un infortunio alla polpaccio sinistro: ecco cosa succede con le scommesse. Pomeriggio da incubo per la tunisina, che ha ricevuto un trattamento dopo il primo game e, dopo aver provato a stringere i denti, si è dovuto arrendere sul 3-0. Duro colpo per Jabeur, in lacrime, proprio ora che aveva recuperato da un altro infortunio.

Cosa succede con le scommesse? Chi ha giocato Swiatek vincente prende ugualmente la quota perché la partita è iniziata. Di contro, tutte le scommesse e le giocate sui set, game e dintorni invece non verranno calcolate e saranno Void visto che non si è concluso neanche il primo parziale. Dunque la quota di quella giocata verrà annullata qualora fosse una multipla e invece verrà restituita qualora fosse una singola.