Wta, la regola sulle Lucky Loser: ecco come funzionano i ripescaggi

Come funzionano i ripescaggi nei tornei Wta per quanto riguarda le lucky loser? In quest’articolo andremo a scoprire insieme cosa prevede il regolamento, ma prima facciamo chiarezza sul significato di ‘lucky loser’, letteralmente ‘perdente fortunata’: “La lucky loser è una giocatrice che, eliminata nelle qualificazioni, rientra nel tabellone principale di un torneo al posto di un’altra giocatrice, infortunata oppure squalificata“. Solitamente i posti disponibili nel tabellone principale sono però meno rispetto alle giocatrici sconfitte all’ultimo turno del tabellone cadetto. Scopriamo quindi insieme come funziona il procedimento.

“Le Lucky Loser saranno selezionate in base al ranking Wta della settimana prima dell’inizio del Torneo” recita il regolamento ufficiale della Wta:

Se non ci sono posti vacanti nel main draw prima del completamento delle qualificazioni, l’ordine delle Lucky Loser sarà determinato dal loro ranking in ordine decrescente.

Se c'è un posto vacante nel tabellone principale prima del completamento delle qualificazioni, l'ordine delle due Lucky Loser con il ranking più alto sarà estratto a sorte, e successivamente l'ordine seguirà il ranking delle lucky loser.

Se ci sono due o più ritiri al momento del completamento delle qualifiche, il sorteggio casuale sarà del numero dei posti vacanti più uno.

Se prima del completamento delle qualifiche, il numero di posti vacanti nel main draw è uguale o superiore al numero delle giocatrici che hanno perso nell'ultimo round di qualificazione, la Lucky Loser con il ranking più alto dei precedenti turni di qualificazione verrà inserita nell'estrazione casuale per determinare l'ordine dei Lucky Losers.

ELEGGIBILITÀ – “Una giocatrice che non è iscritta e non ha partecipato alle qualificazioni non può essere considerata per lo status di Lucky Loser – prosegue il regolamento – Una giocatrice che è stata eliminata dalle qualificazioni può tuttavia mantenere il suo diritto allo status di Lucky Loser per la durata del Torneo a condizione che“:

(i) Firmi entro la scadenza per il sorteggio delle Lucky Loser

(ii) Riceva una visita medica dal medico del torneo e se si è ritirata o ha dato forfait

(iii) La partita del tabellone principale non sia prevista per lo stesso giorno in cui si è ritirata/ha dato forfait dalla sua partita di qualificazione

ECCEZIONE SLAM – Quanto detto finora vale per tutti i tornei Wta ma non per i quattro slam. A partire dal 2006 è stata infatti introdotta una nuova politica per tali tornei: “Le quattro giocatrici con il ranking più alto che perdono nell’ultimo turno di qualificazione prendono parte a un sorteggio casuale a quattro, i cui risultati vengono utilizzati per determinare l’ordine in cui ogni giocatrice entrerà nel tabellone principale“. Contestualmente, se i posti liberi nel main draw dovessero aumentare, allo stesso tempo aumenterebbero le giocatrici inserite nel sorteggio casuale.