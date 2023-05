Wta Rabat 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 24 maggio con Trevisan e Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 24 maggio del torneo Wta di Rabat 2023. Tornano in campo le italiane Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, opposte rispettivamente a Fett e Maria e a caccia del pass per i quarti di finale. Impegnate anche tutte le altre big, da Sloane Stephens a Mayar Sherif, passando per Leylah Fernandez e Yulia Putintseva. Ecco l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 12:00 – (1) Trevisan vs Fett

a seguire – Babos vs (2) Stephens

a seguire – (3) Sherif vs Riera

a seguire – (5) Fernandez vs Stearns

COURT 1

Ore 12:00 – (8) Maria vs Bronzetti

Non prima delle 13:00 – Rakhimova vs (4) Parks

COURT 2

Ore 12:00 – Grabher vs Buyukakcay

a seguire – Jeanjean vs (6) Putintseva