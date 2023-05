Mondiali Under 20 2023: Stati Uniti a un passo dagli ottavi, Nuova Zelanda beffata dall’Uzbekistan

Vittoria importante per gli Stati Uniti ai Mondiali Under 20 2023 in Argentina. Nei match della seconda giornata dei gironi, gli Usa, reduci da un successo anche all’esordio, si ripetono contro le Isole Figi con un 3-0 maturato solo nel finale e firmato da Luna, Cowell e Wiley, e si portano a punteggio pieno dopo due partite, ipotecando così l’approdo agli ottavi di finale. Affinché questo sia già ufficiale, gli americani dovranno confidare in un pareggio nell’altro match del girone, in programma alle 23 italiane, oppure nella sconfitta della nazionale che hanno già battuto nella prima giornata, l’Ecuador; viceversa, dovranno conquistarsi il pass all’ultima giornata, dove sfideranno la Slovacchia, e avranno comunque quantomeno due risultati su tre.

Beffa atroce, invece, per la Nuova Zelanda, che dopo aver vinto all’esordio sembrava prossima a ripetersi anche contro l’Uzbekistan. Avanti 0-2 per effetto delle marcature di Wallace ed Herdman, ma Fayzullayev la riapre nel secondo tempo e nel terzo minuto di recupero Esanov segna l’incredibile pareggio. Muovono la classifica i centrasiatici, oceanici al comando in attesa del secondo match dell’Argentina padrona di casa.