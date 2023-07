Wta Praga 2023: Cornet-Havlickova interrotta per oscurità

Il match tra Alizè Cornet e Lucie Havlickova è stato interrotto per oscurità. Al Wta di Praga (cemento, Repubblica Ceca) è in corso il torneo cominciato oggi con i primi turni, ma i campi non sono dotati di illuminazione e perciò, sul punteggio di 6-2 4-2 in favore della francese, la partita è stata rimandata a domani. Il match riprenderà nel corso della tarda mattinata, presumibilmente, intorno alle ore 13 di martedì 1 agosto.