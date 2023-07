Wta Palermo 2023, Stefanini-Danilovic non si gioca: ecco cosa succede con le scommesse

Non si giocherà il match tra Lucrezia Stefanini e Olga Danilovic, valevole per il primo turno del Wta 250 di Palermo 2023. La giocatrice azzurra ha infatti dato forfait mezz’ora prima dell’inizio della partita a casa di un problema alla spalla. Al suo posto è dunque entrata in tabellone come lucky loser la russa Lansare, che sarà l’avversaria di Danilovic. Cosa succede per chi aveva giocato la partita? Per quel che concerne le scommesse, visto che non si è giocato neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Quindi se era una giocata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla verrà tolta la quota di questa partita.