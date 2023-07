Fiorentina, Parisi: “Firenze una piazza importante. Innamorato del Viola Park”

Fabiano Parisi si è presentato ai tifosi della Fiorentina oltre che alla stampa. Il terzino ex Empoli ha sottolineato l’importanza di una piazza come Firenze oltre alla bellezza del nuovo centro sportivo viola, ossia del Viola Park.

Le parole di Parisi: “Sono molto contento, sono arrivato ieri. L’impressione è stata subito positiva. Mi sono innamorato del Viola Park, perché c’è di tutto. La passione per il calcio me l’ha trasmessa mio padre che ha giocato in D. Poco tempo fa è venuto a mancare, ogni tanto sento la sua mancanza, le parole che mi diceva…Mi ha trasmesso il calcio. Ho dovuto fare tanti sacrifici. Partire dalla D è difficile, sono molto felice“.

Sulla Fiorentina: “Mi aspettavo la chiamata della Fiorentina. Conosco il direttore che mi ha detto che mi segue da un paio di anni. Sono molto contento, non vedo l’ora di iniziare. Quando andrò in campo suderò la maglia. Sono uno che dà tutto per la maglia e i tifosi. Questo aiuterà l’approccio tra me e i tifosi. Firenze è una piazza importante. Bisogna dare il massimo e lo farò”.