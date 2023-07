Wta Palermo 2023, Rosatello demolisce Golubic: prima vittoria sul circuito maggiore

Camilla Rosatello raccoglie la prima vittoria in un main draw sul circuito maggiore e lo fa in grande stile. Nel Wta di Palermo 2023, l’azzurra classe 1995 dispone a suo piacimento di Viktorija Golubic per 6-1 6-1 in 71 minuti di gioco.

Un primo set dominato dalla padrona di casa, basti pensare che l’unico game lasciato per strada è stato vinto dalla Golubic rimediando a uno 0-40. La tennista svizzera fa un’enorme fatica nei propri turni, costantemente sotto pressione a partire dalla risposta della Rosatello. Camilla fa ciò che vuole col dritto, carica sul rovescio a una mano della svizzera e picchia forte sull’angolo aperto e il 6-1 maturato in 33 minuti non ammette repliche.

E nel secondo set il cambio di marcio di Golubic non arriva. Merito di una Rosatello solida e concentrata, anche dopo l’unico passaggio a vuoto accusato sul 4-0. Il break della svizzera però non cambia la sostanza del pomeriggio di Camilla, che conquista i due giochi successivi e archivia la pratica. Per la wild card, attuale numero 363 del ranking, al secondo turno la vincente tra Navarro (numero 7 del seeding) e la qualificata Vedder.