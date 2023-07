Calendario amichevoli estive oggi sabato 15 luglio: programma, orari e diretta tv

Con ormai tutte le 20 squadre di Serie A che hanno iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023/2024, iniziano anche i primi test amichevoli. Tanta carne al fuoco in questo sabato 15 luglio, con ben sei rappresentative della massima divisione italiana al loro primo test. Si parte con la Roma alle 10:30 e si chiude con la partita in famiglia della Fiorentina. Nel pomeriggio in campo Monza, Frosinone, Genoa e Sassuolo. Di seguito il programma completo odierno.

Amichevoli sabato 15 luglio

Ore 10:30 – Roma – Boreale

Ore 17:00 – Monza – Nuova Camunia

Ore 17:30 – Frosinone – Rappresentativa Città di Mondragone

Ore 17:30 – Genoa – Fassa (Diretta Dazn)

Ore 17:30 – Sassuolo – Real Vicenza

Ore 20:00 – Fiorentina – Fiorentina Primavera (Diretta sul acffiorentina.com)