Wta Palermo 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 21 luglio con Paolini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 21 luglio del torneo Wta di Palermo con Jasmine Paolini in campo. Otto giocatrici rimaste in corsa, una sola vincitrice. Al via i quarti di finale, che vedranno protagonista anche l’azzurra Paolini. Occhi puntati anche su Zheng e Sherif, rispettivamente seconda e terza forza del seeding. Di seguito ecco la programmazione completa.

CENTER COURT

Ore 16.00 – Sorribes Tormo vs Burel

A seguire – Andreeva/Osorio vs (3) Sherif

Non prima delle ore 20.00 – Kasatkina/Prozorova vs (5) Paolini

A seguire – (7) Navarro vs (2) Zheng